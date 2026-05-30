Mercato Napoli l’obiettivo strizza l’occhio agli azzurri | trattativa in discesa?

Da spazionapoli.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore bosniaco ha dichiarato di essere disponibile a trasferirsi in Serie A, aprendo di fatto le porte a un possibile trasferimento. Il Napoli si è aggiunto a una lista di club italiani interessati, tra cui Inter, Juventus e Roma. La trattativa tra il giocatore e le società è in fase di sviluppo, con alcune indicazioni di apertura da parte del calciatore. Non sono stati ancora definiti i dettagli economici o le tempistiche di eventuale accordo.

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Kerim Alajbegovic apre le porte alla Serie A e il Napoli entra nella corsa insieme a Inter, Juventus e Roma. Dal ritiro della Bosnia, la giovane promessa offensiva del Bayer Leverkusen ha confessato il proprio gradimento per il calcio italiano. Alajbegovic apre al Napoli e non solo: le sue parole. Il classe 2007 non ha nascosto le proprie ambizioni ai microfoni di SportMediaset. “La Serie A è bella e mi piace, ci sono tante squadre forti. Inter, Napoli, Juventus, Roma sono top, vediamo cosa succede. Sono pronto per un top club italiano o in un altro campionato importante”, ha dichiarato il talento tedesco. Una apertura esplicita che arriva in un momento delicato del calciomercato, quando i principali club della penisola cercano rinforzi offensivi per le competizioni europee. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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