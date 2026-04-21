Calciomercato Juve Pellegrini strizza l’occhio a Spalletti! Occhio allo scenario per l’estate

In vista della prossima sessione di calciomercato, il nome di Pellegrini è stato associato a una possibile collaborazione con l’attuale allenatore. La squadra si concentra sul raggiungimento della seconda posizione in campionato, con diverse decisioni da prendere tra acquisti e strategie di mercato. La società sta monitorando attentamente le opportunità che potrebbero arrivare durante l’estate, mantenendo un occhio di riguardo per le eventuali opportunità di rafforzamento della rosa.

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