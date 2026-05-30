Mercato Juve stop totale per Alisson | ora si valutano due alternative di alto profilo

La Juventus ha interrotto i contatti con Alisson, considerato ormai irraggiungibile. La società sta valutando due alternative di alto livello per la porta. Nessuna trattativa in corso con il portiere brasiliano, e le scelte si concentrano su altri profili. La decisione arriva dopo il fallimento delle negoziazioni e la necessità di trovare un sostituto che soddisfi le richieste tecniche e di budget. Le alternative sono in fase di valutazione e non sono state ancora ufficializzate.

Mercato Juve, Alisson ormai è irraggiungibile: la Vecchia Signora è costretta a cambiare obiettivo. Due nomi in pole per la porta. Il calciomercato della Juventus subisce una frenata pesante e inattesa nella corsa al nuovo numero uno. La pista che portava ad Alisson è infatti definitivamente sfumata: i l Liverpool ha eretto un muro invalicabile, comunicando di non avere alcuna intenzione di liberare il portiere brasiliano. Una chiusura totale che congela i piani bianconeri e lo stesso desiderio del giocatore, che nelle ultime settimane aveva spinto con decisione per riabbracciare Spalletti. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Con la porta sbarrata dal club inglese, la dirigenza juventina è ora costretta a riattivare immediatamente il piano B. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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