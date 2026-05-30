Fumata nera per Alisson Juve costretta a ripiegare ora su queste due alternative | la lista aggiornata

Da juventusnews24.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il trasferimento di Alisson alla Juventus non si è concretizzato, lasciando i bianconeri senza l’obiettivo principale. La società ora valuta due alternative tra le quali scegliere. La squadra inglese ha deciso di bloccare il portiere brasiliano, nonostante le pressioni per favorire il suo trasferimento. La ricerca di un nuovo portiere titolare continua, dopo che la candidatura di Di Gregorio è stata esclusa.

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di Luca Fioretti I Reds bloccano il brasiliano nonostante il forte pressing per ritrovare Spalletti. Di Gregorio bocciato, continua la caccia al nuovo portiere titolare. Il calciomercato della  Juventus  deve incassare una brusca e inattesa frenata sul fronte del nuovo numero uno. La suggestione di portare a Torino  Alisson  è infatti definitivamente tramontata a causa del muro alzato dal  Liverpool. Il club inglese ha bloccato fermamente l’operazione, chiarendo di non avere alcuna intenzione di liberare l’estremo difensore brasiliano. Una decisione che gela i piani dei bianconeri e dello stesso calciatore, il quale nelle ultime settimane aveva spinto con forza per favorire il trasferimento, desideroso di riabbracciare mister Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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