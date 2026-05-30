Il trasferimento di Alisson alla Juventus non si è concretizzato, lasciando i bianconeri senza l’obiettivo principale. La società ora valuta due alternative tra le quali scegliere. La squadra inglese ha deciso di bloccare il portiere brasiliano, nonostante le pressioni per favorire il suo trasferimento. La ricerca di un nuovo portiere titolare continua, dopo che la candidatura di Di Gregorio è stata esclusa.

di Luca Fioretti I Reds bloccano il brasiliano nonostante il forte pressing per ritrovare Spalletti. Di Gregorio bocciato, continua la caccia al nuovo portiere titolare. Il calciomercato della Juventus deve incassare una brusca e inattesa frenata sul fronte del nuovo numero uno. La suggestione di portare a Torino Alisson è infatti definitivamente tramontata a causa del muro alzato dal Liverpool. Il club inglese ha bloccato fermamente l’operazione, chiarendo di non avere alcuna intenzione di liberare l’estremo difensore brasiliano. Una decisione che gela i piani dei bianconeri e dello stesso calciatore, il quale nelle ultime settimane aveva spinto con forza per favorire il trasferimento, desideroso di riabbracciare mister Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fumata nera per Alisson, Juve costretta a ripiegare ora su queste due alternative: la lista aggiornata

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Visto che Alisson è saltato, l'unico portiere che vale la pena prendere è il Dibu Martinez ! Forte tra i pali , para rigori, e tanta tanta personalità !! x.com