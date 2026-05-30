La Juventus sta pianificando il mercato con un focus sulla sostenibilità, cercando di gestire le risorse con attenzione. Senza i ricavi della Champions League, la società mira a investimenti mirati e strategici per rafforzare la rosa. I primi due acquisti in programma sono ancora da definire, ma l’obiettivo è puntare su operazioni oculate per sostenere il progetto tecnico senza spese eccessive.

di Luca Fioretti Senza i ricchi introiti della Champions, la dirigenza bianconera punta a colpi intelligenti per rinforzare l’organico di Spalletti. La Juventus si appresta a varare una strategia di mercato improntata sulla massima sostenibilità finanziaria. L’assenza dai palcoscenici della Champions League impone alla dirigenza della Continassa di muoversi con estrema astuzia, aguzzando l’ingegno per scovare profili di assoluto spessore internazionale ma a condizioni economiche vantaggiose per le casse del club. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Per dare maggiore vivacità, estro e imprevedibilità alla trequarti, il nome caldo è quello di Brahim Diaz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve all’insegna della sostenibilità: ecco quali potrebbero essere i primi due colpi della nuova era

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato JuveSorpasso allInter! Doppio Colpo Juve!

Notizie e thread social correlati

Meno di 20 milioni: ecco i primi due colpi estivi della Juventus | CMLa Juventus ha concluso l'ultimo mercato estivo con investimenti inferiori ai 20 milioni di euro, concentrandosi su due acquisti principali.

Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estateCon l’approssimarsi della fine della stagione, l’attenzione si concentra sui giocatori in prestito dall’Ajax.

Temi più discussi: Juve, incontro tra Elkann, Comolli e Spalletti: ecco com'è andata. E il mercato sarà all'altezza; Juve, altro che Openda e David: Boga è arrivato ed è diventato subito decisivo; Roba assurda, tra Spalletti e l'Europa League Juve il caos Torino. Chi ha dubbi non può restare; Spalletti: Va fatta una squadra di livello, senza personalità non puoi giocare nella Juve.

La juve oggi è ufficialmente arrivata alla fine della sua storia, il responsabile? John Elkann reddit

Calciomercato, Juventus a caccia di rinforzi pronti e vincenti: in quota sono calde le piste Alisson e Brahim DiazLa Juventus punta su esperienza e qualità per rilanciarsi: Alisson, Brahim Diaz e Salah sono tra i nomi seguiti per il mercato estivo. tuttojuve.com

Juve c’è un caso da 100 milioni: da Openda a Zhegrova e David, il piano mercato si complicaLe minusvalenze da evitare possono condizionare il mercato. La vera paura della Juve sono gli esuberi da 100 milioni ... corrieredellosport.it