Mercato Juve all’insegna della sostenibilità | ecco quali potrebbero essere i primi due colpi della nuova era

Da juventusnews24.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta pianificando il mercato con un focus sulla sostenibilità, cercando di gestire le risorse con attenzione. Senza i ricavi della Champions League, la società mira a investimenti mirati e strategici per rafforzare la rosa. I primi due acquisti in programma sono ancora da definire, ma l’obiettivo è puntare su operazioni oculate per sostenere il progetto tecnico senza spese eccessive.

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di Luca Fioretti Senza i ricchi introiti della Champions, la dirigenza bianconera punta a colpi intelligenti per rinforzare l’organico di Spalletti. La  Juventus  si appresta a varare una strategia di mercato improntata sulla massima sostenibilità finanziaria. L’assenza dai palcoscenici della Champions League impone alla dirigenza della Continassa di muoversi con estrema astuzia, aguzzando l’ingegno per scovare profili di assoluto spessore internazionale ma a condizioni economiche vantaggiose per le casse del club. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Per dare maggiore vivacità, estro e imprevedibilità alla trequarti, il nome caldo è quello di  Brahim Diaz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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