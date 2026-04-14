Ajax come sta andando la stagione dei giocatori in prestito Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate

Con l’approssimarsi della fine della stagione, l’attenzione si concentra sui giocatori in prestito dall’Ajax. Le squadre che hanno preso in affitto alcuni calciatori stanno valutando le loro prestazioni, mentre si fanno ipotesi sui ritorni nel club di Amsterdam. Sono stati osservati diversi giovani e componenti di prima squadra che potrebbero rientrare o essere riscattati in estate. Intanto, i dirigenti stanno pianificando eventuali acquisti per rinforzare la rosa nella prossima stagione.

Calhanoglu Galatasaray, il suo agente Gordon Stipic rompe il silenzio: «Speculazioni emerse ripetutamente, ma ecco qual è la verità sul suo futuro all’Inter» Atletico Madrid, parla Cerezo: «Riserveremo un tributo a Griezmann. Julian Alvarez resterà per molto tempo, ecco la verità sul futuro di Simeone» Mercato Juventus: trattative in fase avanzata per il rinnovo di Locatelli. Quando potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto De Laurentiis esce allo scoperto: «Ricevemmo un’offerta da 200 milioni dal Psg per vendere insieme Osimhen e Kvaratskhelia.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Leggi anche: Roma, la situazione dei giocatori in prestito nella stagione in corso Fiorentina rivoluzionata a fine stagione, Paratici preme il tasto reset: giocatori e allenatore. Chi lascerà in estate e chi verrà confermatoFiorentina rivoluzionata a fine stagione, Paratici preme il tasto reset: giocatori e allenatore.