La Juventus ha concluso l'ultimo mercato estivo con investimenti inferiori ai 20 milioni di euro, concentrandosi su due acquisti principali. In campionato, la squadra ha ottenuto una vittoria importante contro l'Atalanta, grazie anche alla prestazione dell'ex giocatore Jeremie Boga. La formazione si trova attualmente impegnata nella corsa per un posto in Champions League, mentre pianifica le strategie di mercato per la prossima stagione.

La Juve lotta per un posto in Champions League e intanto pianifica il mercato in vista della prossima stagione La Juventus esce con i tre punti in saccoccia da uno snodo fondamentale nella corsa Champions, trascinata dall’ex Jeremie Boga nella trasferta sul campo dell’ Atalanta. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Altro gol pesantissimo per l’attaccante ivoriano, determinante ancora una volta grazie al 4° centro stagionale con la maglia bianconera. Sicuramente l’acquisto più azzeccato dell’era Comolli, con Boga prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Nizza. Il classe ’97 a suon di reti e prestazioni di livello si sta guadagnando la conferma sotto la Mole, con la dirigenza molto soddisfatta del suo rendimento sotto la guida Spalletti.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Meno di 20 milioni: ecco i primi due colpi estivi della Juventus | CM

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