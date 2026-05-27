Il Milan sta cercando di acquistare il difensore spagnolo Mario Gila, ma il Bournemouth si è inserito nella trattativa. Il club inglese si è fatto avanti per il giocatore, che è di proprietà della Lazio, creando un possibile ostacolo alla trattativa tra i rossoneri e il calciatore.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 I rossoneri mantengono i contatti per il centrale della Lazio, valutato 25 milioni di euro, ma devono respingere l'inserimento del club inglese, a caccia del sostituto di Senesi. Il Milan intensifica i contatti di calciomercato per assicurarsi le prestazioni sportive del difensore spagnolo Mario Gila, ma deve fare i conti con l’inserimento improvviso del Bournemouth, pronto a sfidare i rossoneri per il centrale di proprietà della Lazio. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan accelera per Mario Gila ma la Premier League tenta lo sgambetto: spunta il Bournemouth per il difensore

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