Mercato Inter occhi su Mario Gila ma c’è concorrenza | pronta bozza di contratto

Il club nerazzurro sta monitorando la situazione di un difensore spagnolo, con una proposta contrattuale già avanzata. Tuttavia, altre squadre si sono fatte avanti con offerte simili, creando una competizione per il giocatore. La trattativa è in fase di sviluppo, e al momento non ci sono ancora decisioni definitive. La società sta valutando le opzioni disponibili prima di procedere con eventuali accordi ufficiali.

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