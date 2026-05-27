Il Real Madrid ha manifestato interesse per il difensore dell'Inter. La società spagnola valuta un’offerta, ma i nerazzurri chiedono una contropartita dai Blancos. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono accordi ufficiali. La richiesta dell’Inter riguarda una proposta significativa per cedere il giocatore. La trattativa coinvolge anche la possibilità di uno scambio con un calciatore del Real Madrid.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, il centrale nerazzurro finisce nel mirino delle Merengues, ma serve una proposta shock per convincere Marotta. Dopo la lunga telenovela per il possibile passaggio di Alessandro Bastoni al Barcellona, sfociata poi in un nulla di fatto, ora il nome del difensore centrale nerazzurro viene accostato al Real Madrid. Sulla panchina dei blancos potrebbe infatti sedersi Josè Mourinho, per quella che sarebbe la sua seconda avventura a Madrid. Bisognerà però attendere il 7 giugno, giorno delle elezioni presidenziali: Florentino Perez vuole lo Special One – pagando 14 milioni di penale al Benfica e offrendo un biennale con opzione – mentre lo sfidante Enrique Riquelme ha altre idee. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, il Real Madrid preme per Bastoni: i nerazzurri pensano a una contropartita dai Blancos. Tutti i dettagli

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