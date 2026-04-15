Il mercato estivo dell'Inter sembra avviarsi verso una svolta riguardo all'affare con il Barcellona, con la presenza di una possibile contropartita preferita da parte della dirigenza nerazzurra. Si tratta di Héctor Fort, giovane difensore formatosi nella cantera catalana, che potrebbe rappresentare una delle operazioni più calde della sessione di trasferimenti. La trattativa sembra aver fatto passi avanti, portando a una possibile conclusione nelle prossime settimane.

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© Calcionews24.com - Mercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta!

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