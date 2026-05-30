Il mercato dell'Inter rimane aperto a molte possibilità, con particolare attenzione su Bremer. Musmarra ha detto di mantenere alta l’attenzione e di non escludere nulla. La trattativa con la Juventus è tra le opzioni più discusse, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. I nerazzurri stanno valutando diverse alternative, senza esclusione di colpi. La situazione resta fluida e soggetta a sviluppi futuri.

Inter News 24 Mercato Inter, il giornalista analizza le mosse dei nerazzurri tra la suggestione bianconera e gli obiettivi caldi. Da qualche giorno si parla di un clamoroso interesse dell’Inter nei confronti di Gleison Bremer della Juventus. Un’indiscrezione di mercato importantissima di cui ha discusso sul suo canale YouTube anche il giornalista Alfio Musmarra, analizzando la fattibilità dell’affare e le altre grandi manovre del club: «Serve anche un difensore esperto e veloce ed evidentemente il club si sta guardando attorno. Da qualche settimana filtra il nome di Bremer. Una trattativa con l’Inter a oggi riesce difficile da inquadrare. Penso che alla fine possa finire in Inghilterra, ma ovviamente meglio tenere gli occhi aperti e non escludere nulla, anche visto che Frattesi piace molto a Torino. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, cosa c’è di vero su Bremer? Parla Musmarra: «Meglio tenere gli occhi aperti e non escludere nulla»

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