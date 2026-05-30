L’Inter valuta diverse opzioni di mercato. Tra i nomi in lista ci sono Bremer, attualmente nel mirino di altri club, e Jones, considerato un obiettivo prioritario da parte del direttore sportivo. La squadra nerazzurra monitora anche altri profili per rinforzare difesa e centrocampo. La trattativa con Bremer resta complessa, mentre si intensificano le valutazioni su Jones. Non sono stati annunciati accordi ufficiali né dettagli sui tempi delle operazioni.

di Alberto Petrosilli Tra difesa e centrocampo: le strategie di mercato dell’Inter tra Bremer, Jones e Palestra. Gli aggiornamenti di Musmarra. Da qualche giorno si parla di un possibile e clamoroso interesse dell’ Inter per Gleison Bremer, difensore della Juventus. A commentare la situazione è stato anche il giornalista Alfio Musmarra sul suo canale YouTube, offrendo un quadro delle strategie nerazzurre sul mercato. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter PAROLE – « Serve anche un difensore esperto e veloce ed evidentemente il club si sta guardando attorno. Da qualche settimana filtra il nome di Bremer. Una trattativa con l’Inter a oggi riesce difficile a inquadrare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Musmarra: «Bremer? Inter difficile, ma i nerazzurri stanno attenti. Jones primo obiettivo di Ausilio»

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