mercato inter occhi su lautaro rivero del river plate gli aggiornamenti

Il mercato dell'Inter si concentra su Lautaro Rivero, attaccante del River Plate. La società nerazzurra sta monitorando la situazione del giocatore argentino, cercando eventuali sviluppi per un possibile trasferimento. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o accordi definitivi tra le parti coinvolte. Le trattative sono ancora in fase di valutazione, e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il legame profondo tra l’ Inter e l’ Argentina non è certo un mistero, ma una storia d’amore che dura da decenni. Il mercato argentino rappresenta da sempre uno dei terreni di caccia preferiti per la dirigenza di Viale della Liberazione, una tradizione che ha portato a Milano campioni leggendari e che oggi sembra pronta a rinnovarsi con un nuovo colpo prospettico dal Sud America. L’Inter punta il nuovo talento del River Plate. Secondo quanto riportato dal portale specializzato El Crack Deportivo, gli osservatori della Beneamata avrebbero messo nel mirino un profilo estremamente interessante: si tratta di Lautaro Rivero, promettente difensore centrale classe 2003 attualmente in forza al River Plate. 🔗 Leggi su Internews24.com

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