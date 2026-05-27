Addio a Serena Giovane mamma lascia figlio di 10 anni

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Serena Lazzarini è morta ieri mattina alla Casa di cura Barbantini, dove era ricoverata. Aveva 51 anni e stava affrontando una recidiva che non si poteva curare. La donna era accompagnata dal marito e dal figlio di 10 anni al momento del decesso. La famiglia aveva già affrontato diverse terapie per la malattia, che alla fine non ha lasciato scampo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La leonessa si è arresa. Serena Lazzarini si è spenta ieri mattina alla Casa di cura Barbantini a soli 51 anni, dopo ripetute terapie per una recidiva impossibile da annientare, sostenuta dal marito Sergio Pertici e dall’amato figlio Giacomo di 10 anni. Originaria di Stiava, Serena si è diplomata al Piaggia per poi dedicarsi al lavoro che è stato subito passione e ambizione: da impiegata all’agenzia Generali di Pietrasanta si è concentrata nel settore commerciale per Generali Italia spa diventando consulente assicurativa tutor. Decisa e intraprendente, Serena si è messa in luce per la professionalità e l’eccezionale abnegazione, tanto da essere ricercata anche da altre compagnie assicurative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

addio a serena giovane mamma lascia figlio di 10 anni
© Lanazione.it - Addio a Serena . Giovane mamma lascia figlio di 10 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mia MAMMA era TRISTE, io le Faccio una SORPRESA!

Video Mia MAMMA era TRISTE, io le Faccio una SORPRESA!

Notizie e thread social correlati

Muore mamma di 47 anni e lascia tre figli, addio a Sara BenassiUna donna di 47 anni, madre di tre figli, è deceduta dopo aver combattuto contro una grave malattia.

Porto Torres piange Valentina: addio alla giovane mamma a 35 anniA Porto Torres si piange la scomparsa di Valentina, una giovane mamma di 35 anni.

Argomenti più discussi: Addio a Serena . Giovane mamma lascia figlio di 10 anni; Dalle piste di atletica alla banda addio a Nicola, morto a 32 anni a Treviglio; Treviglio dà l’addio a Nicola Rizzi, una vita per lo sport e la musica; Harry Potter, c’è già un addio nel cast della serie: l’annuncio.

Il lutto del volontariato: addio a Serena. Uno dei fiori più belli. Il suo sorriso conosciuto per i video onlinePistoia, 21 febbraio 2026 – Una grave perdita ha colpito il mondo di Fody, dedicato al volontariato e all’aiuto dei meno fortunati. Si è fermato il cuore di Serena Priami, 45 anni di Serravalle ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web