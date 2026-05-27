addio a serena giovane mamma lascia figlio di 10 anni

Serena Lazzarini è morta ieri mattina alla Casa di cura Barbantini, dove era ricoverata. Aveva 51 anni e stava affrontando una recidiva che non si poteva curare. La donna era accompagnata dal marito e dal figlio di 10 anni al momento del decesso. La famiglia aveva già affrontato diverse terapie per la malattia, che alla fine non ha lasciato scampo.

La leonessa si è arresa. Serena Lazzarini si è spenta ieri mattina alla Casa di cura Barbantini a soli 51 anni, dopo ripetute terapie per una recidiva impossibile da annientare, sostenuta dal marito Sergio Pertici e dall’amato figlio Giacomo di 10 anni. Originaria di Stiava, Serena si è diplomata al Piaggia per poi dedicarsi al lavoro che è stato subito passione e ambizione: da impiegata all’agenzia Generali di Pietrasanta si è concentrata nel settore commerciale per Generali Italia spa diventando consulente assicurativa tutor. Decisa e intraprendente, Serena si è messa in luce per la professionalità e l’eccezionale abnegazione, tanto da essere ricercata anche da altre compagnie assicurative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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