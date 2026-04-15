Aumento dell' imposta di soggiorno | le associazioni protocollano la richiesta per annullarlo incontro al Comune

I rappresentanti delle associazioni di settore hanno consegnato ieri un documento ufficiale al Comune di Salerno, chiedendo di annullare l’aumento dell’imposta di soggiorno recentemente approvato. La richiesta è stata firmata da diverse organizzazioni che operano nel settore turistico e alberghiero della zona. Nei prossimi giorni, si terrà un incontro tra le parti per discutere la questione e trovare eventuali soluzioni.

E’ stata protocollata ieri, presso il Comune di Salerno, l’istanza congiunta a firma di Federalberghi Salerno, Fenailp Turismo, Associazione Ecstra, CNA Turismo, ABBAC Campania, Adv Unite Aidit Campania Federturismo Confindustria, Fiavet Campania Basilicata, per chiedere la revoca della.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Comune di Caserta avvia controlli sui furbetti dell’imposta di soggiornoTempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Caserta ha avviato una serie di controlli per accertare l’avvenuto pagamento dell’imposta di soggiorno da... Leggi anche: Boom di turisti ma pochi spiccioli per l'imposta di soggiorno: il Comune avvia controlli serrati Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Confesercenti Salerno: Aumento della tassa di soggiorno deciso senza confronto. Ora serve un tavolo permanente per programmare l’uso del gettito; Incremento delle tariffe dell’Imposta di Soggiorno a Salerno: i dubbi e l'appello di Confesercenti; Entrate tributarie internazionali. Un gennaio con tendenze variabili; Tassa soggiorno, crescono i Comuni che la prevedono: dove costa di più. Aumento dell'imposta di soggiorno: le associazioni protocollano la richiesta per annullarlo, incontro al ComuneQuesta mattina siamo stati invitati a discuterne dal Commissario Straordinario presso la sede comunale. - fa sapere il presidente di Federalberghi, Antonio Ilardi- Ribadiremo, con spirito costruttivo ... salernotoday.it Aumento tassa soggiorno, protocollata istanza di revoca da associazioni di categoriaStampa E’ stata protocollata ieri, presso il Comune di Salerno, l’istanza congiunta a firma di Federalberghi Salerno, Fenailp Turismo, Associazione Ecstra, CNA Turismo, ABBAC Campania, Adv Unite / Aid ... salernonotizie.it Dal 15 aprile, rincaro sigarette e liquidi e-cig per l'aumento delle accise in Manovra 2026: fino a 30 centesimi in più a pacchetto. - facebook.com facebook «Farmaci a rischio e prezzi in aumento entro l’estate», l’allarme di Farmindustria se lo Stretto di Hormuz resta chiuso. Ecco quali x.com