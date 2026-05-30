Il premier ha chiesto di rafforzare i controlli alle frontiere a causa dell’Ebola. Ha rivolto un appello al presidente di turno dell’Unione, a un rappresentante portoghese e alla presidente della Commissione europea. La richiesta arriva in risposta alla diffusione del virus e alla necessità di monitorare i movimenti di persone e merci. Non sono stati forniti dettagli su misure specifiche o tempistiche.

La sveglia all’Unione europea l’ha data ieri Giorgia Meloni. Il premier ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al presidente di turno del Consiglio Ue, Nikos Christodoulides, e al presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, riguardo la situazione epidemiologica in Africa collegata al recente focolaio di Ebola in Congo e in Uganda per sollecitare, «nel rispetto delle prerogative nazionali in materia di tutela della salute», un «coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite». La situazione, ha scritto Meloni, richiede la «massima attenzione». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni suona la sveglia sull’Ebola: «Bisogna controllare le frontiere»

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