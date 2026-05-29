Il governo italiano ha richiesto ai vertici dell'Unione europea di intensificare la sorveglianza alle frontiere, introducendo regole condivise per la gestione degli arrivi provenienti dalle aree colpite da Ebola, in risposta all’epidemia in corso nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. La richiesta si inserisce nel quadro di misure per contenere la diffusione del virus.

AGI - In seguito all'epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, il governo italiano chiede ai vertici dell'Unione europea di rafforzare la vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi dalle zone colpite da focolaio. Lo fa con una lettera inviata dalla premier Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen, ad Antonio Costa, presidenti rispettivamente della commissione europea e del consiglio Ue e a Nikos Christodoulides, presidente di turno dell'Ue. "L’Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell' Africa centrale collegata al recente focolaio di virus Ebola Bundibugyo (BVD) nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda richieda la massima attenzione". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ebola, Meloni ai vertici dell'Ue: "Rafforzare la vigilanza alle frontiere"

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