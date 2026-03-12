Il premier chiede all’Europa di intervenire rapidamente sulle bollette, invitando Bruxelles a sospendere gli Ets sul termoelettrico. Nel corso di un intervento pubblico, ha rivolto un appello al centrosinistra per un dialogo aperto, ma ha anche criticato il Pd, chiedendo se siano state accettabili le bombe di Clinton. La sua presa di posizione si focalizza sulle questioni energetiche e politiche attuali.

Responsabilità, pragmatismo e disponibilità (respinta) a un tavolo di confronto con le opposizioni. Una Giorgia Meloni versione soft, nelle sue comunicazioni al Senato sulla crisi in Medio Oriente e in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo. «Siamo di fronte al venir meno di un ordine mondiale condiviso. Si tratta di un processo in corso da tempo», sottolinea la Meloni, «ma che ha avuto, a mio avviso, un punto di svolta ben preciso. Ovvero, l’invasione di una nazione vicina da parte di un membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La destabilizzazione globale che ne è derivata», aggiunge, «ha avuto le sue ripercussioni in Medio Oriente, dove pure l’attuale conflittualità ha una data d’inizio chiara, e non è quella del 28 febbraio 2026, ma il 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni suona la sveglia all’Europa: «Sulle bollette non perda tempo»

Articoli correlati

Ucraina, Meloni suona la sveglia all'Ue: "Serve unità di vedute"Anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato, questo pomeriggio, insieme ad altri leader, a una telefonata con il presidente...

La vera grande beffa sulle bollette del decreto Meloni/SchleinLa stessa premier è parsa cosciente di questa situazione, tant’è che invece di presentare il provvedimento con una conferenza stampa che l’avrebbe...

Altri aggiornamenti su Meloni suona

Argomenti discussi: Vannucci: 'L'educazione sessuale e affettiva deve entrare nelle scuole'; Telefonata Meloni-Zelensky | Indispensabile unità di vedute Ue-Usa.