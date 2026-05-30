Si sono verificati scontri tra i membri del governo riguardo alle priorità sui fondi pubblici. Il governo ha deciso di destinare risorse al fondo per l’energia invece che al riarmo europeo. Contestualmente, sono stati annunciati i nomi dei nuovi dirigenti di Leonardo, una società di difesa, suscitando divergenze tra i componenti dell’esecutivo. Le tensioni riguardano anche le nomine chiave all’interno di questa azienda.

? Domande chiave Perché Meloni preferisce il fondo per l'energia al riarmo europeo?. Chi sono i nuovi vertici che scatenano lo scontro su Leonardo?. Come influiscono i legami industriali di Crosetto sulla coesione del governo?. Quali ambizioni personali stanno dividendo Meloni e il ministro della Difesa?.? In Breve Meloni destina 5 miliardi su 14,9 previsti dal fondo europeo Safe al caro energia.. Nomina del generale Salvatore Luongo a capo dei Carabinieri contro preferenza per Mario Cinque.. Sostituzione di Roberto Cingolani con Lorenzo Mariani nella governance della società Leonardo.. Dubbi su Crosetto per legami con Aiad e viaggio diplomatico a Dubai. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni e Crosetto: tensioni su fondi per le armi e nomine chiave

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