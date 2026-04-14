L'Italia ha deciso di sospendere il memorandum d'intesa firmato con Israele nel 2016, un accordo che regolava la collaborazione nel settore della difesa e delle armi. La sospensione arriva dopo le dichiarazioni di alcuni rappresentanti politici italiani, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali modifiche o future azioni riguardanti l'intesa. La decisione riguarda principalmente le modalità di cooperazione tra i due paesi in ambito militare e tecnologico.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha comunicato al governo di Israele che l’Italia sospenderà il rinnovo automatico memorandum di intesa tra i due Paesi per il settore della difesa. Tel Aviv ha sminuito la decisione, parlando di “nessun significato pratico”. Le opposizioni hanno chiesto al Governo di fare lo stesso anche a livello europeo, smettendo di opporsi alla sospensione dell’accordo di collaborazione tra Ue e Israele. Sospeso il memorandum d’intesa Italia Israele Nella tarda mattinata del 14 aprile il Governo italiano ha comunicato di aver sospeso il rinnovo automatico del memorandum di intesa con Israele sulla Difesa. L’accordo era stato firmato nel 2003 e avrebbe dovuto essere rinnovato automaticamente ieri, 13 aprile.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Memorandum Italia - Israele sospeso da Meloni e Crosetto, cosa prevedeva l'accordo del 2016 su difesa e armi

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