Mellor e Rodríguez Castro | nuovi scenari economici tra USA e Cuba
Mellor e Rodríguez Castro sono coinvolti in negoziati tra Stati Uniti e Cuba riguardo a possibili investimenti e scambi economici. La figura che media tra le due parti svolge un ruolo centrale nelle trattative. Tra i settori cubani più interessati a ricevere capitali americani ci sono turismo, energia e agricoltura. Le discussioni riguardano anche le modalità di collaborazione e le condizioni per facilitare i flussi di capitale tra i due paesi.
?? Punti chiave Chi è la figura chiave che media tra Avana e Washington? Quali settori cubani potrebbero accogliere i capitali degli investitori americani? Come influenzeranno le vecchie incriminazioni di Raúl Castro i nuovi accordi? Perché questo incontro privato potrebbe cambiare le sanzioni economiche attuali??? In Breve Settori minerari, servizi e turismo sono i target per investimenti USA. Rodríguez Castro funge da mediatore informale tra L'Avana e Washington. Incriminazione Raúl Castro . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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