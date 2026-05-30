Mellor e Rodríguez Castro | nuovi scenari economici tra USA e Cuba

Notizia in breve

Mellor e Rodríguez Castro sono coinvolti in negoziati tra Stati Uniti e Cuba riguardo a possibili investimenti e scambi economici. La figura che media tra le due parti svolge un ruolo centrale nelle trattative. Tra i settori cubani più interessati a ricevere capitali americani ci sono turismo, energia e agricoltura. Le discussioni riguardano anche le modalità di collaborazione e le condizioni per facilitare i flussi di capitale tra i due paesi.