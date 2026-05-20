Cuba l’ex presidente Raul Castro incriminato negli Usa
L’amministrazione statunitense ha formalmente incriminato l’ex presidente di Cuba, Raúl Castro. Le accuse sono state presentate in un tribunale degli Stati Uniti e riguardano presunti reati legati alla sua gestione politica e alle sue attività durante il mandato. La decisione arriva dopo un’indagine condotta dalle autorità americane e rappresenta un passo significativo nei rapporti tra i due paesi. L’ex leader cubano non ha ancora commentato ufficialmente le accuse mosse nei suoi confronti.
L’amministrazione Trump ha ottenuto l’incriminazione dell’ex presidente di Cuba Raúl Castro. Il fascicolo contro il 94enne, fratello di Fidel Castro, contiene accuse relative all’abbattimento, avvenuto nel 1996, di due aerei civili appartenenti all’organizzazione cubano-americana in esilio “Fratelli al Soccorso”. Raúl Castro, all’epoca ministro della Difesa, avrebbe ordinato l’attacco, in cui persero la vita quattro persone, tra cui tre cittadini americani. Rubio ai cubani: “Le vostre difficoltà sono colpa del regime”. Inoltre, in occasione della Giornata dell’Indipendenza cubana, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha rivolto un videomessaggio in spagnolo al popolo dell’isola, attribuendo le “inimmaginabili difficoltà” al regime comunista. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Former Cuban President Raul Castro indicted in US
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