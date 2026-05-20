Cuba l’ex presidente Raul Castro incriminato negli Usa

L’amministrazione statunitense ha formalmente incriminato l’ex presidente di Cuba, Raúl Castro. Le accuse sono state presentate in un tribunale degli Stati Uniti e riguardano presunti reati legati alla sua gestione politica e alle sue attività durante il mandato. La decisione arriva dopo un’indagine condotta dalle autorità americane e rappresenta un passo significativo nei rapporti tra i due paesi. L’ex leader cubano non ha ancora commentato ufficialmente le accuse mosse nei suoi confronti.

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