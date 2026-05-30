Un uomo di 49 anni, arrestato a marzo insieme al figlio per armi, droga e ricettazione di veicoli, è stato scarcerato. La polizia aveva sequestrato armi clandestine, sostanze stupefacenti e materiale collegato a veicoli rubati durante l’operazione. Ora l’uomo è tornato in libertà.

Torna in libertà Ermando Musella, il 49enne arrestato lo scorso marzo insieme al figlio Massimiliano nell'ambito di un'operazione della Polizia di Stato che aveva portato alla scoperta di armi clandestine, sostanze stupefacenti e materiale riconducibile alla ricettazione di veicoli rubati. Difeso dall'avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, Musella ha scelto di affrontare il processo con rito ordinario. Nel corso del dibattimento, il giudice del Tribunale di Napoli Nord ha disposto la revoca della misura cautelare, consentendogli di lasciare il carcere di Poggioreale senza alcuna ulteriore restrizione. Diversa la posizione del figlio Massimiliano Musella, che rimane agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Melito, scarcerato 49enne: era stato arrestato con il figlio per armi e droga

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