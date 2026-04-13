Un uomo è stato arrestato a San Pietro a Patierno dopo essere stato trovato in possesso di droga, armi e munizioni. La polizia lo ha fermato a seguito di un sospetto via vai, e nel container sequestrato sono state trovate sostanze stupefacenti, armi rubate e munizioni. La Questura di Napoli ha intensificato i controlli nella zona per contrastare la detenzione abusiva di armi e sostanze illecite.

Bloccato dopo un sospetto via vai: nel container sequestrato droga, armi rubate e munizioni. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi. Nella giornata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni, ricettazione e violazione di sigilli. In particolare, gli agenti del Commissariato Secondigliano hanno notato, in via Casoria, il predetto che, dopo essere sceso da un’auto, è entrato in un container all’interno di un centro di demolizioni sottoposto a sequestro penale per poi uscirne frettolosamente.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - San Pietro a Patierno: sorpreso con droga, armi e munizioni. Arrestato dalla Polizia di Stato

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