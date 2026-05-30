Nicolas Cage ha ufficialmente cambiato legalmente il suo cognome, abbandonando il cognome Coppola. La decisione è stata annunciata dallo stesso attore, che ha spiegato di aver scelto di non usare più il cognome della famiglia di origine. La modifica riguarda il nome con cui è registrato a livello legale, senza specificare i motivi o altre dettagli. La scelta si inserisce nel percorso personale e professionale dell’attore, che ha deciso di adottare un nome diverso da quello di famiglia.

Nicolas Cage ha deciso di cambiare legalmente il suo cognome e quindi ora ufficialmente non è più un Coppola. L’attore premio Oscar è infatti nipote del grande regista Francis Ford Coppola, una parentela che avrebbe potuto spalancargli le porte del cinema, ma che invece ha scelto di mettere da parte fin dall’inizio della sua carriera. In una recente intervista rilasciata a Variety in occasione dell’uscita della serie Spider-Noir su Prime Video, Cage ha spiegato con chiarezza i motivi che lo hanno portato alla decisione di “rinunciare” all’affiliazione con una delle dinastie cinematografiche più importanti di Hollywood, non fu una mossa di marketing, ma un gesto di autodeterminazione per evitare accuse di nepotismo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Meglio capofamiglia che cugino buffone”: Nicolas Cage spiega perché ha rinunciato al cognome Coppola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nicolas Cage cancella per sempre il cognome Coppola: «Ho cambiato legalmente nome. Meglio essere il patriarca della mia famiglia che il cugino di qualcun altro»Nicolas Cage ha annunciato di aver cambiato legalmente il cognome, rimuovendo il suo nome d'origine Coppola.

Nicolas Cage cambia il suo cognome: “Non volevo essere il cugino clown dei Coppola”Nicolas Cage ha ufficialmente cambiato il suo cognome, spostandosi da Coppola a Cage.

Meglio capofamiglia che cugino buffone: Nicolas Cage spiega perché ha rinunciato al cognome CoppolaNicolas Cage ha deciso di cambiare legalmente il suo cognome e quindi ora ufficialmente ... msn.com

Nicolas Cage cancella per sempre il cognome Coppola: Ho cambiato legalmente nome. Meglio essere il patriarca della mia famiglia che il cugino di qualcun altroNicolas Cage, nato all'anagrafe come Nicolas Kim Coppola, ora si chiama anche legalmente Nicolas Cage. L'attore premio Oscar, in questi giorni su Prime Video con la serie Spider Noir, aveva scelto il ... vanityfair.it