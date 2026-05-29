Nicolas Cage cambia il suo cognome | Non volevo essere il cugino clown dei Coppola

Nicolas Cage ha ufficialmente cambiato il suo cognome, spostandosi da Coppola a Cage. L’attore, nato come Nicolas Kim Coppola, ha dichiarato di voler evitare di essere associato al ramo della famiglia che comprende il regista e la figlia Sofia. La decisione è stata comunicata attraverso documenti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La modifica legale del nome è stata completata recentemente, confermando la volontà di distinguersi dal cognome d’origine.

Nicolas Cage ha deciso di cambiare legalmente il suo cognome. L'attore che in realtà si chiama Nicolas Kim Coppola, ha preso le distanze da quel ramo della sua famiglia, che include il regista Francis e la figlia Sofia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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