Atletica oggi il 19° Triveneto Meeting Internazionale | diretta su Sportface

Oggi si svolge il 19° Triveneto Meeting Internazionale al campo sportivo “G. Draghicchio” di Cologna. L’evento, inserito nel Continental Tour di World Athletics, è dedicato ai ricordi di Jack Benvenuti e Giorgia Liberale. La manifestazione coinvolge atleti internazionali e si può seguire in diretta su Sportface. L’appuntamento rappresenta una tappa importante nel calendario dell’atletica leggera di livello continentale.

Oggi, sabato 30 maggio, il campo sportivo “G. Draghicchio” di Cologna ospita il 19° Triveneto Meeting Internazionale – Memorial Jack Benvenuti e Giorgia Liberale, prestigioso appuntamento inserito nel Continental Tour di World Athletics. La lista degli iscritti all’evento organizzato dalla Polisportiva Triveneto si presenta ricco di grandi nomi, con una forte componente locale. C’è grande attesa per la sfida nei 100 ostacoli femminili tra Elisa Di Lazzaro e Nicla Mosetti, due tra le migliori interpreti giuliane. Di Lazzaro, campionessa italiana indoor in carica nei 60 ostacoli e olimpionica a Tokyo, affronta Mosetti, atleta di casa tesserata proprio per la Polisportiva Triveneto e argento ai Giochi del Mediterraneo 2022. 🔗 Leggi su Sportface.it

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