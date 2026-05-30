Medvedev torna ad attaccare i leader Ue | Chiudete la bocca Siete responsabili per l’attacco ucraino a Starobilsk – Il video

Dmitry Medvedev ha nuovamente criticato i leader dell’Unione Europea, chiedendo loro di «chiudere la bocca» e imputando loro responsabilità per l’attacco ucraino a Starobilsk. La sua dichiarazione arriva dopo aver diffuso una nota in cui affermava che l’Europa sarebbe entrata in guerra contro la Russia, senza successivi tentativi di chiarimento o scuse.

All’indomani di quella nota con cui annunciava una presunta entrata in guerra dell’Europa contro la Russia, Dmitry Medvedev non si scusa né fa passi indietro. Anzi, rilancia. Nelle scorse ore, l’ex presidente russo – oggi vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca – ha pubblicato un video generato dall’intelligenza artificiale in cui rilancia le accuse ai leader europei: «Ursula, Merz, Macron, Starmer e altre canaglie sono direttamente responsabili per l’ attacco terroristico a Starobilsk. Chiudete la bocca, questa è solo la punta dell’iceberg», dice Medvedev. Dopodiché, il filmato generato con AI mostra i volti terrorizzati dei leader europei. 🔗 Leggi su Open.online

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