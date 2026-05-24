Cosa sappiamo del bombardamento ucraino su Starobilsk

Da ilpost.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo la Russia, un dormitorio studentesco a Starobilsk è stato colpito, provocando la morte di 21 persone. L'esercito ucraino non ha confermato né smentito ufficialmente l'attacco. Non sono state fornite altre informazioni sulle circostanze dell'episodio o sui danni causati. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali russi, senza ulteriori dettagli o verifiche indipendenti.

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Secondo la Russia ha distrutto un dormitorio studentesco uccidendo 21 persone, mentre l'esercito ucraino dice di avere colpito un obiettivo militare Nella notte tra sabato e domenica un massiccio bombardamento russo ha colpito Kiev e le regioni circostanti, uccidendo 4 persone. L’attacco è arrivato dopo che il presidente russo Vladimir Putin aveva accusato l’Ucraina di avere bombardato un dormitorio studentesco a Starobilsk, una città nella regione di Luhansk, nel territorio ucraino occupato dalla Russia. Secondo le autorità russe nell’attacco sono state uccise 21 persone e altre 42 sono state ferite. La Russia ha detto che nella notte tra giovedì e venerdì mattina droni ucraini hanno colpito Starobilsk e il complesso della facoltà di Pedagogia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Ucraina, bombardamento russo su Kiev: morti e feriti

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