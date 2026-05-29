Medvedev minaccia la Ue | Siete entrati in guerra con la Russia Il sonno tranquillo è finito

Notizia in breve

Dmitry Medvedev ha dichiarato che l’Unione europea e la Nato sono entrate in guerra con la Russia, affermando che il “sonno tranquillo” è finito. La sua critica si riferisce alla reazione delle alleanze occidentali al drone russo che è caduto in Romania. Medvedev ha inoltre minacciato conseguenze in risposta alle azioni dell’Europa e degli Stati Uniti, senza specificare quali. La dichiarazione è stata rilasciata oggi, nel contesto delle tensioni tra Mosca e le potenze occidentali.