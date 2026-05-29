Medvedev minaccia la Ue | Siete entrati in guerra con la Russia Il sonno tranquillo è finito
Dmitry Medvedev ha dichiarato che l’Unione europea e la Nato sono entrate in guerra con la Russia, affermando che il “sonno tranquillo” è finito. La sua critica si riferisce alla reazione delle alleanze occidentali al drone russo che è caduto in Romania. Medvedev ha inoltre minacciato conseguenze in risposta alle azioni dell’Europa e degli Stati Uniti, senza specificare quali. La dichiarazione è stata rilasciata oggi, nel contesto delle tensioni tra Mosca e le potenze occidentali.
Mosca, 29 maggio 2026 - La reazione della Ue e della Nato al drone russo piovuto in Romania sono state pesantemente criticate dall’ex presidente russo e premier, oggi vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev. Medvedev, che ha sempre legato le sue minacce alla retorica sul annientamento nucleare dei “nemici” della Russia, come le nazioni del Vecchio Continente che appoggiano Kiev, ha dichiarato che autorità europee sono entrate "unilateralmente in guerra con la Russia". Su X il post di minacce si legge: “Cittadini dei Paesi dell'Ue, sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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