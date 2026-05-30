Un deputato ha presentato un'interrogazione ai ministri della Salute e dell'Interno per chiedere approfondimenti su un'inchiesta pubblicata dal quotidiano ‘Il Tempo’. La richiesta riguarda i certificati medici utilizzati per facilitare l’ingresso di clandestini. La questione riguarda presunte irregolarità legate alla validità di alcuni certificati e al loro ruolo nel processo di accesso illegale. La richiesta di indagini mira a chiarire eventuali responsabilità e verificare la conformità delle procedure adottate.

"Ho presentato un'interrogazione al ministro della Salute e al ministro dell'Interno perché facciano approfondimenti in relazione a quanto emerge da un'inchiesta pubblicata dal quotidiano 'Il Tempo'. La vicenda riguarda quanto è accaduto a Ravenna, dove alcuni medici avrebbero fornito delle certificazioni sanitarie utili ad alcuni clandestini per sottrarsi al trattenimento in un Cpr. La vicenda era emersa già tempo fa ma adesso sembra che abbia una più ampia ramificazione. Si parla di più di cento casi". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Emerge anche la collaborazione con organizzazioni che hanno fatto nel favoreggiamento all'immigrazione clandestina una vera e propria ragione di vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Medici della vergogna, Gasparri e Kelany (FI): "Indagare sui certificati salva-clandestini"

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