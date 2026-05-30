Oltre cento casi di medici coinvolti sono stati scoperti in diverse regioni italiane, nell’ambito di un’indagine della procura di Ravenna. L’indagine riguarda certificati di inidoneità al trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri, rilasciati a cittadini stranieri dopo visite mediche. Sono state riscontrate irregolarità legate a medici che avrebbero falsificato o alterato i documenti per evitare i rimpatri di clandestini. Decine di professionisti sono coinvolti nell’inchiesta.

Oltre cento casi in diverse regioni e decine di medici coinvolti. Si estende l'indagine partita dalla Procura di Ravenna sui certificati di inidoneità al trattenimento nei Cpr rilasciati a cittadini stranieri dopo le visite sanitarie. Il fascicolo, nato attorno ad alcuni medici del reparto Malattie infettive dell'ospedale civile di Ravenna, non sarebbe più confinato all'Ausl locale. Dopo le perquisizioni e le misure cautelari di sospensione dalla professione disposte nel febbraio 2026, gli accertamenti sarebbero stati allargati ad altre province. Secondo l'impostazione investigativa, gli indagati ravennati sarebbero stati in contatto con diverse decine di medici in tutta Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I medici della vergogna. Il «sistema» dei camici per evitare i rimpatri ai clandestini

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