Billy Gilmour si è infortunato al ginocchio durante un’amichevole della Scozia contro Curacao, perdendo così la partecipazione al Mondiale. L’infortunio potrebbe influenzare anche la sua stagione con il Napoli. Su social media, il giocatore ha ricevuto un messaggio di supporto da parte di un compagno di squadra, che ha condiviso una foto con un messaggio di incoraggiamento. La diagnosi ufficiale dell’infortunio non è ancora stata comunicata.

Billy Gilmour dovrà saltare il Mondiale a causa di un infortunio al ginocchio accusato nell’amichevole di oggi della sua Scozia contro Curacao, che purtroppo potrebbe compromettere anche la sua stagione al Napoli. Subito sono arrivati vari messaggi di vicinanza per lui, fra cui anche quello del compagno di mille battaglia Scott McTominay. McTominay e il Napoli accanto a Gilmour. In una storia su Instagram McTominay ha voluto lasciare un messaggio per il compagno di club e di Nazionale Gilmour, che salterà il Mondiale (e non solo) per l’infortunio di oggi. Le parole sono di grande affetto: “Sono assolutamente devastato per te fratello, il calcio è un gioco crudele e non meritavi questo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - McTominay da brividi: il messaggio social per Gilmour è stupendo (FOTO)

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