FOTO – Alisson Santos messaggio da brividi dopo la vittoria col Lecce
Dopo la vittoria contro il Lecce, Alisson Santos ha condiviso un messaggio che ha attirato l’attenzione. La partita ha visto il Napoli ribaltare il risultato e conquistare tre punti fondamentali. La sfida si è conclusa con un risultato che ha evitato complicazioni significative per la squadra. Il messaggio di Santos ha suscitato emozioni tra i tifosi.
La vittoria col Lecce ha rappresentato un passaggio importante per il Napoli che ha portato tre punti a casa ribaltando il risultato in una partita che rischiava di complicarsi in maniera importante. La squadra di Eusebio Di Francesco si è ben mostrata al Maradona, di fatto mettendo in difficoltà gli azzurri soprattutto nel primo tempo. Napoli, De Bruyne pronto a essere protagonista. Il ritorno di Kevin De Bruyne è un altro dei fatto molto importanti sui quali Antonio Conte spera di poter lavorare da qui al termine della stagione. L’allenatore del Napoli, infatti, potrà finalmente contare su un calciatore che è rimasto ai box per tanti mesi. Ora, però, De Bruyne è chiamato a mettersi a disposizione e regalare alla città di Napoli mesi entusiasmanti con la sua qualità e la sua personalità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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