Dopo la vittoria contro il Lecce, Alisson Santos ha condiviso un messaggio che ha attirato l’attenzione. La partita ha visto il Napoli ribaltare il risultato e conquistare tre punti fondamentali. La sfida si è conclusa con un risultato che ha evitato complicazioni significative per la squadra. Il messaggio di Santos ha suscitato emozioni tra i tifosi.

La vittoria col Lecce ha rappresentato un passaggio importante per il Napoli che ha portato tre punti a casa ribaltando il risultato in una partita che rischiava di complicarsi in maniera importante. La squadra di Eusebio Di Francesco si è ben mostrata al Maradona, di fatto mettendo in difficoltà gli azzurri soprattutto nel primo tempo. Napoli, De Bruyne pronto a essere protagonista. Il ritorno di Kevin De Bruyne è un altro dei fatto molto importanti sui quali Antonio Conte spera di poter lavorare da qui al termine della stagione. L’allenatore del Napoli, infatti, potrà finalmente contare su un calciatore che è rimasto ai box per tanti mesi. Ora, però, De Bruyne è chiamato a mettersi a disposizione e regalare alla città di Napoli mesi entusiasmanti con la sua qualità e la sua personalità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - FOTO – Alisson Santos, messaggio da brividi dopo la vittoria col Lecce

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