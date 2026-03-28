Il centrocampista del Napoli ha ricevuto il premio “Uomo dell’anno Atac 2025” durante una cerimonia in cui è stato consegnato un omaggio speciale. La premiazione è stata accompagnata da una consegna che ha suscitato emozioni tra i presenti. La premiazione è stata documentata anche attraverso una serie di scatti fotografici.

Scott McTominay vince il premio “ Uomo dell’anno Atac 2025 “, un riconoscimento che celebra il centrocampista del Napoli oltre i soli numeri. Per premiarlo, anche una statuetta speciale alla rovesciata che ha fatto impazzire tutto il suo paese. McTominay e la Scozia: il legame che va oltre il calcio. Il mediano azzurro ha conquistato l’ Association of Tartan Army Clubs grazie a qualità che vanno ben oltre le prestazioni tattiche. Impegno, personalità e spirito di sacrificio hanno trasformato McTominay in un punto di riferimento per i tifosi scozzesi, sia dentro che fuori dal campo. Il premio arriva in un momento di crescita esponenziale per il calciatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - McTominay premiato con un omaggio speciale: la consegna è da brividi (FOTO)

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Tutto quello che riguarda McTominay premiato

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Un altro premio per McTominay: è il giocatore dell’anno ATAC 2025A rendere ancora più speciale l’omaggio è stato il particolare premio consegnato al calciatore: un modellino che riproduce la sua spettacolare rovesciata. tuttonapoli.net

Scott #McTominay premiato come Panini “ Player of the match “ - facebook.com facebook