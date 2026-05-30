In tutta Italia è in corso una vasta operazione antidroga con numerosi arresti e sequestri. In Toscana sono state effettuate diverse operazioni che hanno portato a arresti e sequestri di droga, armi da fuoco e bianche. L’intervento coinvolge forze dell’ordine in varie province della regione, con attività mirate a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e la diffusione di armi illecite. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui soggetti coinvolti o sulle quantità sequestrate.

FIRENZE – Un’imponente offensiva dello Stato contro il traffico di sostanze stupefacenti e il proliferare delle armi da fuoco e bianche ha trovato in Toscana uno dei suoi principali epicentri. Si è conclusa ieri una maxi operazione nazionale ad “alto impatto” coordinata dal Servizio centrale operativo che, attraverso il lavoro degli investigatori delle Squadre Mobili e dei reparti prevenzione crimine, ha inferto un durissimo colpo alla criminalità. I numeri complessivi a livello italiano delineano un quadro d’allarme: 297.071 persone identificate, 1335 arrestati (tra cui 31 minorenni) e 2358 denunce, con il sequestro di ben 450 chili di droga e di un arsenale di 111 armi da fuoco, comprese armi da guerra e un fucile d’assalto, oltre a 250 armi bianche come machete e sciabole, spesso in mano a giovanissimi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Maxioperazione antidroga in tutta Italia: arresti e sequestri in tutta la Toscana

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Maxi operazione antidroga della Polizia: arresti e sequestri nei cannabis shop in tutta Italia

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