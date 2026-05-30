Maxi stretta antidroga della Polizia | 16 arresti e chili di stupefacenti sequestrati

Da tarantinitime.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra il 6 e il 27 maggio, la Polizia di Stato ha effettuato una vasta operazione antidroga che ha portato a 16 arresti e al sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti tra Taranto e provincia. Durante l'operazione sono state anche denunciate 20 persone. I controlli hanno interessato diverse zone, portando al sequestro di sostanze che si aggirano in quantità considerevoli.

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Tarantini Time Quotidiano Una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato tra il 6 e il 27 maggio ha portato a 16 arresti, 20 denunce e al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti tra Taranto e provincia. L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e condotta dalla Squadra Mobile con il supporto dell’Ufficio Prevenzione Generale, della Divisione Polizia Amministrativa e dei commissariati territoriali, ha interessato le principali aree cittadine ritenute maggiormente esposte al fenomeno dello spaccio. Il bilancio dell’operazione parla di oltre tremila persone controllate e del sequestro di quasi due chilogrammi di hashish, circa mezzo chilo di marijuana, una cinquantina di grammi di cocaina, oltre a quantitativi di eroina e sostanze sintetiche. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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