Tra il 6 e il 27 maggio, la Polizia di Stato ha effettuato una vasta operazione antidroga che ha portato a 16 arresti e al sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti tra Taranto e provincia. Durante l'operazione sono state anche denunciate 20 persone. I controlli hanno interessato diverse zone, portando al sequestro di sostanze che si aggirano in quantità considerevoli.

Tarantini Time Quotidiano Una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato tra il 6 e il 27 maggio ha portato a 16 arresti, 20 denunce e al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti tra Taranto e provincia. L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e condotta dalla Squadra Mobile con il supporto dell’Ufficio Prevenzione Generale, della Divisione Polizia Amministrativa e dei commissariati territoriali, ha interessato le principali aree cittadine ritenute maggiormente esposte al fenomeno dello spaccio. Il bilancio dell’operazione parla di oltre tremila persone controllate e del sequestro di quasi due chilogrammi di hashish, circa mezzo chilo di marijuana, una cinquantina di grammi di cocaina, oltre a quantitativi di eroina e sostanze sintetiche. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Maxi stretta antidroga della Polizia: 16 arresti e chili di stupefacenti sequestrati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCAPPANO DALLA POLIZIA, IN AUTO DROGA: TRE ARRESTATI | 13/01/2026

Notizie e thread social correlati

Roma, maxi operazione antidroga: 18 arresti e tre chili di stupefacenti sequestratiI carabinieri di Roma hanno condotto una vasta operazione antidroga che ha portato all’arresto di 18 persone e al sequestro di circa tre chili di...

Maxi stretta della polizia: 200 chili di droga sequestrati e 41 arresti in un meseDurante il mese di aprile, le forze di polizia hanno intensificato i controlli a Bologna, sequestrando complessivamente 200 chili di droga e...

Temi più discussi: Droga in Ciociaria, maxi stretta dei Carabinieri: 12 arresti e oltre 3 chili di stupefacenti sequestrati; 17 arresti per droga in zona stazione: la piazza è dei pusher trasfertisti; Maxi-blitz antidroga a Palermo: 26 arresti tra i clan di Villagrazia e Santa Maria di Gesù; Scappano dalla polizia locale e lanciano la droga durante l’inseguimento.

Maxi operazione antidroga della Polizia su scala nazionale, 1.335 arrestiROMA (ITALPRESS) - Si è conclusa con 1.335 arresti e 2.358 denunce un'operazione ad alto impatto investigativo condotta su scala nazionale dalla Polizia di Stato contro lo spaccio ... ilmattino.it

Maxi operazione antidroga della Polizia: 1.335 arresti in Italia, sequestri e controlli anche nel LecceseL’attività coordinata dal Servizio Centrale Operativo ha portato al sequestro di oltre 430 chili di stupefacenti e 111 armi da fuoco. In provincia di Lecce arrestate otto persone per spaccio Si è ... trmtv.it