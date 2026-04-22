Gasolio allungato al distributore per aggirare i rincari sequestro e denuncia ad Abbiategrasso

A Abbiategrasso, i carabinieri hanno sequestrato e denunciato un distributore di carburanti per aver venduto gasolio “allungato” con solventi e oli vegetali. L’operazione è stata condotta in risposta alle segnalazioni di clienti e alle verifiche sul campo, che hanno portato alla scoperta di pratiche illecite volte a mascherare i rincari dei prezzi dei carburanti. La procura ha avviato un’indagine per chiarire i dettagli dell’intera vicenda.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Gasolio “allungato” con solventi e oli vegetali per far fronte ai rincari record dei carburanti,. Operazione della Guardia di Finanza contro un giro di prostituzione di lusso nel cuore della. Aggressione e rapina in zona stazione Centrale a Milano, presa la banda dell’orologio Un pedinamento.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Gasolio “allungato” al distributore, per aggirare i rincari, sequestro e denuncia ad Abbiategrasso Notizie correlate Maxi sequestro di gasolio in un distributore alle porte di Milano: "allungato con altre sostanze"Maxi sequestro di gasolio (e una denuncia per frode per il titolare del distributore). Gasolio adulterato in un distributore di Abbiategrasso: sequestrati 10mila litri e denunciato il gestoreMilano, 22 aprile 2026 – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, nel corso di un servizio volto a prevenire e contrastare le frodi nel... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Benzina e diesel alterati o impianti irregolari, le ultime truffe al distributore: danni costosi per chi guida; Carburante allungato e impianti irregolari: come ci fregano alla pompa | Libero Quotidiano.it. Gasolio allungato al distributore, per aggirare i rincari, sequestro e denuncia ad AbbiategrassoGasolio allungato con solventi e oli vegetali per far fronte ai rincari record dei carburanti, sequestro e denuncia ad Abbiategrasso. Lo hanno scoperto ... ilnotiziario.net Maxi sequestro di gasolio in un distributore alle porte di Milano: allungato con altre sostanzeÈ successo ad Abbiategrasso, hinterland ovest della città. Stando a quanto emerso dalle analisi, il carburante sarebbe stato miscelato con altre sostanze differenti ... milanotoday.it Agricoltura in crisi anche nel Pesarese, costi alle stelle. Gasolio agricolo aumentato fino al 40% (VIDEO) - facebook.com facebook "In Sicilia un litro di gasolio per le imbarcazioni arriva a costare anche 1,60 euro. A queste condizioni le barche non possono andare in mare", dichiarano gli armatori. x.com