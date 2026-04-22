Maxi sequestro di gasolio in un distributore alle porte di Milano | allungato con altre sostanze

Nella zona di Abbiategrasso, alle porte di Milano, la guardia di finanza ha sequestrato 10.000 litri di gasolio presso un distributore. L'operazione si è conclusa con una denuncia per frode nei confronti del titolare dell’attività. Secondo quanto riferito, il carburante sequestrato era stato alterato, allungato con altre sostanze. L’indagine è ancora in corso per approfondire i dettagli dell’operazione e le eventuali responsabilità.

Maxi sequestro di gasolio (e una denuncia per frode per il titolare del distributore). È successo nei giorni scorsi ad Abbiategrasso, hinterland ovest di Milano, dove la guardia di finanza ha sequestrato 10mila litri di gasolio che, stando a quanto trapelato, sarebbe stato alterato.Il.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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