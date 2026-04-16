Maxi-operazione a Prato tre arresti e 84 kg di droga sequestrati

A Vaiano, nella provincia di Prato, sono stati arrestati tre uomini coinvolti in un'operazione antidroga. Si tratta di un cittadino italiano di circa 30 anni, un albanese di 31 anni e un marocchino di 20 anni, tutti regolari in Italia e senza precedenti penali. Durante le indagini sono stati sequestrati circa 84 chili di droga, mentre gli arresti sono stati eseguiti con l’accusa di trasporto, cessione e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso.