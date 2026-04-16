Maxi-operazione a Prato tre arresti e 84 kg di droga sequestrati
A Vaiano, nella provincia di Prato, sono stati arrestati tre uomini coinvolti in un'operazione antidroga. Si tratta di un cittadino italiano di circa 30 anni, un albanese di 31 anni e un marocchino di 20 anni, tutti regolari in Italia e senza precedenti penali. Durante le indagini sono stati sequestrati circa 84 chili di droga, mentre gli arresti sono stati eseguiti con l’accusa di trasporto, cessione e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso.
Un cittadino italiano pluripregiudicato di anni 30, un albanese di anni 31 e un cittadino marocchino 20, entrambi regolari sul territorio nazionale e incensurati, sono stati arrestati nelle scorse ore a Vaiano con le accuse di aver trasportato in concorso, ceduto e detenuto ingenti quantità di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Un consiglio come sistemare questo guardino, mettendo delle mattonenelle sul prato per passare - facebook.com facebook
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