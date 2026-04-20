Dalle prime ore del mattino fino a sera, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno condotto una vasta operazione nel quartiere Quarticciolo. Durante l’intervento sono stati arrestati 12 persone e sequestrate più di 200 dosi di droga. L’intervento ha coinvolto più pattuglie e ha portato al controllo di diversi punti della zona. La operazione rientra in un’attività di contrasto alla criminalità legata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Dalle prime luci dell’alba e fino a tarda sera, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, coadiuvati dal personale altamente specializzato della Squadra Artificieri del Nucleo Investigativo di Roma, hanno portato a termine un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Quarticciolo. Questa operazione ha avuto come obiettivo primario il contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha visto l’implementazione di una strategia di “chiusura a tenaglia” nei principali punti di accesso alle piazze di spaccio, supportata costantemente da un monitoraggio aereo effettuato tramite droni. Questi ultimi hanno permesso di osservare i movimenti sospetti dall’alto, garantendo così una copertura di sicurezza agli agenti operanti a terra.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: maxi operazione controllo a Quarticciolo, 12 arresti e oltre 200 dosi droga sequestrate

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