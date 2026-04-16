Rogoredo MI maxi operazione nel boschetto della droga | 300 agenti coinvolti 1.300 persone controllate e 4 arresti

Nella zona di Rogoredo a Milano, una vasta operazione ha coinvolto circa 300 agenti di polizia. Durante l’intervento, sono state controllate oltre 1.300 persone e sono stati effettuati quattro arresti. Il servizio si è concentrato principalmente sul boschetto della droga, ma ha interessato anche la stazione ferroviaria, le fermate della metropolitana di Rogoredo e San Donato, e le aree circostanti.

Il servizio ha interessato il boschetto della droga, la stazione ferroviaria, le fermate della metro di Rogoredo e San Donato e le zone limitrofe 300 agenti impiegati, più di 1.300 persone controllate, 4 arresti e oltre 1000 chili di rifiuti rimossi. È questo il bilancio della maxi operazione.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rogoredo (MI), maxi operazione nel boschetto della droga: 300 agenti coinvolti, 1.300 persone controllate e 4 arresti Notizie correlate Leggi anche: Maxi operazione a Rogoredo, treni fermi e 300 agenti in campo: il bilancio del blitz tra boschetto e stazioni Roma: maxi operazione al Quarticciolo, 11 persone arrestate e oltre 300 dosi droga sequestrateIntensa operazione dei Carabinieri a Quarticciolo contro lo spaccio di droga: 11 arresti e ingenti sequestri. Panoramica sull’argomento Maxi operazione a Rogoredo, treni fermi e 300 agenti in campo: il bilancio del blitz tra boschetto e stazioniNella giornata di ieri è stato svolto un intervento che ha visto il coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine, e che ha richiesto lo stop momentaneo della circolazione ferroviaria. Il resoconto del ... milanotoday.it Omicidio Rogoredo, Cinturrino in aula per l'incidente probatorioLa vicenda giudiziaria di Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri della sera del 26 gennaio, nel boschetto di Rogoredo, è arrivata all'incidente probatorio. Dav ... tg24.sky.it