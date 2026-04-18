I Carabinieri di Anagni hanno intensificato i controlli sul territorio per contrastare i reati predatori. Durante le operazioni, sono state segnalate sei persone per possesso di sostanze stupefacenti e sono stati emessi cinque fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti soggetti. Le forze dell’ordine continuano a monitorare costantemente la zona per prevenire eventuali episodi di illegalità.

ANAGNI – Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Anagni nel garantire un elevato senso di sicurezza e tranquillità ai cittadini. Nella serata di ieri, 17 aprile 2026, è stato attuato un capillare servizio coordinato di controllo del territorio che ha interessato le giurisdizioni delle Stazioni dipendenti, Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo, Acuto e Piglio. Nel corso delle attività, i militari hanno proceduto all’identificazione di 65 persone e al controllo di 47 veicoli, conseguendo i seguenti risultati operativi. Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e custodita presso gli uffici operanti, in attesa delle determinazioni delle Autorità Giudiziaria e Amministrativa.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Anagni. I Carabinieri intensificano i controlli sul territorio contro i reati predatori. Segnalate 6 persone per droga e proposti 5 fogli di via obbligatori

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