Durante l’ultimo fine settimana, tra Mirabella Eclano e altri comuni della zona, sono stati effettuati numerosi controlli da parte delle forze dell’ordine. Sono state ispezionate diverse auto e mezzi di trasporto, e sono stati effettuati controlli su persone sospettate di traffico di droga o possesso di armi. Sono stati sequestrati alcuni veicoli rubati, mentre si sono svolti anche controlli specifici per individuare sostanze illegali e armi clandestine.

Tempo di lettura: 2 minuti Durante l’ultimo fine settimana, tra Mirabella Eclano e comuni limitrofi, il Comando Provinciale Carabinieri di Avellin o, d’intesa con le competenti Autorità di livello provinciale, ha svolto mirati servizi di controllo del territorio connessi al trilaterale dei Ministri dell’Interno svoltosi proprio a Mirabella Eclano nei giorni 17 e 18 april e. In tale contesto i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno proceduto a deferire in stato di libertà cinque persone, responsabili a vario titolo di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed in stato di ebrezza, di ricettazione e porto abusivo di armi. I serrati controlli svolti lungo le principali arterie stradali hanno infatti consentito di procedere al controllo di oltre 150 veicoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Weekend di controlli serrati: droga, armi e veicoli rubati nel mirino

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