Mauro Berruto preoccupato | Il calcio oggi rappresenta un abisso morale finanziario e anche di risultati sportivi Non vedo percezione della grandezza del problema! – VIDEO

Notizia in breve

Mauro Berruto ha espresso preoccupazione per il calcio italiano, definendolo un “abisso morale, finanziario e di risultati sportivi”. Ha affermato che non si percepisce la gravità del problema e ha criticato la situazione attuale del settore. Le sue parole sono state pronunciate in un video, in cui ha evidenziato come lo sport sia in difficoltà sotto vari aspetti. Berruto, ex deputato ed ex allenatore di pallavolo, ha commentato la crisi del calcio nazionale.