Mauro Berruto preoccupato | Il calcio oggi rappresenta un abisso morale finanziario e anche di risultati sportivi Non vedo percezione della grandezza del problema! – VIDEO
Mauro Berruto ha espresso preoccupazione per il calcio italiano, definendolo un “abisso morale, finanziario e di risultati sportivi”. Ha affermato che non si percepisce la gravità del problema e ha criticato la situazione attuale del settore. Le sue parole sono state pronunciate in un video, in cui ha evidenziato come lo sport sia in difficoltà sotto vari aspetti. Berruto, ex deputato ed ex allenatore di pallavolo, ha commentato la crisi del calcio nazionale.
Mauro Berruto, ex deputato ed ex allenatore di pallavolo, ha parlato così dello stato attuale del calcio italiano. Le sue dichiarazioni. Il momento storico del calcio italiano è segnato da profonde criticità strutturali, e le voci autorevoli del panorama nazionale non mancano di sottolinearne la gravità. A margine dell’evento ufficiale di presentazione della Nuova Carta Etica dello Sport, una figura di spicco come Mauro Berruto, ex deputato della Repubblica ed ex commissario tecnico della Nazionale italiana maschile di pallavolo, ha espresso una severa e lucida disamina sullo stato di salute del movimento calcistico. Le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Calcio+TV, non lasciano spazio a sconti o a facili ottimismi, evidenziando una crisi che va ben oltre il semplice terreno di gioco. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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