Anish Kapoor trasforma Venezia in un abisso di luce e vuoto | la mostra che sfida i confini della percezione

Anish Kapoor ha aperto una mostra a Venezia presso il Palazzo Manfrin, dove ha installato un grande vuoto nel pavimento che sembra un abisso. Il vuoto è rivestito di pigmento blu notte e crea un effetto di profondità che sembra inghiottire la luce. La mostra sfida la percezione dello spettatore, portandolo a confrontarsi con un'esperienza immersiva e suggestiva.

C’è un buco nel pavimento di Palazzo Manfrin che non è un buco. È un vuoto assoluto, una profondità senza fondo rivestita di pigmento blu notte che ingoia la luce e inganna la mente. Chi vi si avvicina troppo — e qualcuno, nel corso degli anni, ci è davvero caduto dentro — scopre improvvisamente che i propri occhi non possono misurare quello spazio. Non sanno dove finisce la materia e dove inizia il nulla. Questo è Descent into Limbo, l’installazione che Anish Kapoor ha concepito nel 1992 e che oggi entra stabilmente nella collezione di Palazzo Manfrin a Venezia, in occasione della 61ª Biennale d’Arte, come opera permanente. E forse nessun’altra opera al mondo riesce a dire, con altrettanta brutalità poetica, cosa significhi stare davanti a qualcosa che il cervello umano semplicemente non riesce a elaborare. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Anish Kapoor trasforma Venezia in un abisso di luce e vuoto: la mostra che sfida i confini della percezione Articoli correlati Simona Bonini esplora l’invisibile: tra ombre e materia, la mostra che sfida la percezione del realeSimona Bonini apre al pubblico, dal 30 gennaio al 22 febbraio 2026, la sua mostra personale *Materia Oscura* nella storica sede di Palazzo Rossi... Leggi anche: A Città della Scienza un viaggio ai confini della percezione umana Aggiornamenti e notizie su Anish Kapoor Anish Kapoor a Venezia. Le nuove cromie della materia vivaUna delle mostre più attese di quest’anno a Venezia è stata senz’altro quella che omaggia Anish Kapoor (Mumbai, 1954), curata dallo storico dell’arte Taco Dibbits, direttore del Rijksmuseum di ... exibart.com Anish Kapoor, le opere dell'artista in mostra a Venezia. L'intervista a Sky Tg24In concomitanza con la Biennale d' Arte di Venezia, le Gallerie dell'Accademia di Venezia presentano una grande mostra retrospettiva di Anish Kapoor, l'artista britannico famoso per aver sperimentato ... tg24.sky.it