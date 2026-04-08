Durante il torneo Masters 1000 di Montecarlo, Matteo Berrettini ha dichiarato che la sua partita è stata perfetta, aggiungendo che il suo avversario, Medvedev, non sapeva più come rispondere. La sua performance è stata descritta come irreale, lasciando intendere un livello di gioco molto alto durante la sfida. La partita si è conclusa con questa affermazione da parte di Berrettini, senza ulteriori dettagli sui singoli punti o sulle strategie adottate.

Una prestazione semplicemente irreale quella messa in scena da Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro, entrato nel tabellone principale grazie a una wild card, ha travolto il numero 10 del ranking Daniil Medvedev con un clamoroso 6-0 6-0 in appena 49 minuti, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale. Un risultato tanto netto quanto raro: mai, prima d’ora, il tennista russo aveva perso un match nel circuito ATP senza riuscire a vincere nemmeno un game. Fin dai primi scambi si è intuito come la partita potesse prendere una piega insolita. Berrettini ha annullato due palle break in apertura e, scampato il pericolo, ha preso completamente il controllo del gioco, imponendo ritmo, potenza e lucidità tattica contro un Medvedev apparso lontano dalla sua miglior condizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini ammette: “Partita perfetta, Medvedev non sapeva più dove giocarla”

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Matteo Berrettini non ha lasciato nemmeno un game nella sua prima vittoria in carriera contro il russo Daniil Medvedev (numero 10 del ranking), sconfitto con un doppio 6-0 sulla terra rossa di Montecarlo. Il romano accede così agli ottavi. #ANSA ansa.it/sito/no x.com