Allo ATP di Montecarlo 2026, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori sono stati eliminati agli ottavi di finale nel torneo di doppio. La coppia italiana ha concluso la loro prova dopo aver perso il match contro un’altra coppia, senza avanzare ulteriormente nella competizione. La loro partecipazione si conclude in questa fase del torneo, senza ulteriori incontri previsti.

Si ferma agli ottavi di finale l’avventura in doppio della coppia azzurra composta da Matteo Berrettini ed Andrea Vavassori, in tabellone grazie ad una wild card, nell’ ATP Masters 1000 di Montecarlo: gli italiani cedono il passo alla coppia numero 3 del seeding, formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten, che si impongono per 6-3 7-6 (1) in un’ora e 25 minuti di gioco e si qualificano ai quarti, dove domani affronteranno la coppia composta dal transalpino Édouard Roger-Vasselin e dal padrone di casa monegasco Hugo Nys. Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, non ci sono game che vanno al punto decisivo e gli scambi vinti dalla coppia alla risposta sono merce rara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Montecarlo 2026, Matteo Berrettini ed Andrea Vavassori escono di scena agli ottavi in doppio

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Berrettini/Vavassori agli ottavi a Montecarlo. Ora due specialisti del doppio…Per Matteo Berrettini e Andrea Vavassori la terza occasione assieme si apre con almeno una partita vinta.

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TROPPO FONSECA PER BERRETTINI Matteo lotta ma il brasiliano è il più solido e rapido in campo, portando a casa la partita in due set. Nulla da fare quindi per l’italiano che si ferma agli ottavi in questo Masters 1000 di Montecarlo. Fonseca approda ai - facebook.com facebook

Matteo #Berrettini appena prima del break nel secondo set subito da #Fonseca: “Oggi servo come mio padre” A due metri da suo padre x.com