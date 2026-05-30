Matteo Berrettini agli ottavi del Roland Garros senza aspettarselo | Non so cosa mi passi per la testa

Da fanpage.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Berrettini ha raggiunto gli ottavi di finale a Roland Garros dopo una vittoria inaspettata contro Comesana. L'atleta si è detto commosso e ha commentato di non aver previsto di arrivare così lontano nel torneo, sottolineando di meritare il suo posto in questa fase della competizione.

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Matteo Berrettini commosso per l'epica vittoria su Comesana: torna agli ottavi del Roland Garros. "Non me l'aspettavo, ma merito di essere qui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Berrettini agli Ottavi del Roland Garros! (E pure Cobolli)

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